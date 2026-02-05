Allerta Meteo: chiuse scuole, parchi e cimiteri a Vibo Valentia

A seguito del peggioramento delle condizioni meteo e dell’allerta arancione della Protezione Civile, a Vibo Valentia sono state disposte chiusure precauzionali per venerdì 6 febbraio 2026. Il comune, attraverso un’ordinanza, ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, parchi pubblici e cimiteri comunali per garantire la sicurezza.

Ordinanza

Chiusura dei seguenti parchi pubblici recintati:

• Villa Comunale

• Villa Gagliardi

• ParcoUrbano

• Parcodelle Rimembranze

2. Il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni o cancelli di chiusura.

3. Il divieto di transito e sosta pedonale nelle aree alberate e lungo i percorsi pedonali alberati, con

particolare attenzione alle zone del centro storico.

4. L’obbligo per i cittadini di mettere in sicurezza oggetti esposti su balconi, davanzali o aree aperte (vasi, tende, antenne, dehors) che possano essere rimossi o abbattuti dal forte vento.