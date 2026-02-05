Allerta Meteo: chiuse scuole, parchi e cimiteri a Vibo Valentia

A seguito del peggioramento delle condizioni meteo e dell’allerta arancione della Protezione Civile, a Vibo Valentia sono state disposte chiusure precauzionali per venerdì 6 febbraio 2026. Il comune, attraverso un’ordinanza, ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, parchi pubblici e cimiteri comunali per garantire la sicurezza.
Ordinanza
Chiusura dei seguenti parchi pubblici recintati:
• Villa Comunale
• Villa Gagliardi
• ParcoUrbano
• Parcodelle Rimembranze
2. Il divieto di accesso a parchi e giardini non dotati di recinzioni o cancelli di chiusura.
3. Il divieto di transito e sosta pedonale nelle aree alberate e lungo i percorsi pedonali alberati, con
particolare attenzione alle zone del centro storico.
4. L’obbligo per i cittadini di mettere in sicurezza oggetti esposti su balconi, davanzali o aree aperte (vasi, tende, antenne, dehors) che possano essere rimossi o abbattuti dal forte vento.