Maltempo in Calabria, scatta l’allerta arancione: domani scuole chiuse | ELENCO

La giornata di domani, venerdì 6 febbraio, sarà ancora segnata dal maltempo in Calabria. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta arancione sul versante tirrenico, da Cosenza a Vibo Valentia. Allerta gialla invece sulla fascia tirrenica del Reggino e su tutto il versante ionico, ad eccezione della provincia di Reggio Calabria. Proprio in virtù dell’allerta arancione sono già scattate le prime ordinanze di chiusura delle scuole e i sindaci nelle prossime ore valuteranno la chiusura in diversi centri.

Di seguito l’elenco dei comuni calabresi in cui le scuole saranno chiuse nella giornata di domani, venerdì 6 febbraio.