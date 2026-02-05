Maltempo in Calabria, scatta l’allerta arancione: domani scuole chiuse | ELENCO

La Protezione Civile regionale segnala un peggioramento delle condizioni meteo sul versante tirrenico. Prime ordinanze già attive, come a Lamezia Terme. Sindaci al lavoro per limitare gli spostamenti e prevenire rischi

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

La giornata di domani, venerdì 6 febbraio, sarà ancora segnata dal maltempo in Calabria. La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta arancione sul versante tirrenico, da Cosenza a Vibo Valentia. Allerta gialla invece sulla fascia tirrenica del Reggino e su tutto il versante ionico, ad eccezione della provincia di Reggio Calabria. Proprio in virtù dell’allerta arancione sono già scattate le prime ordinanze di chiusura delle scuole e i sindaci nelle prossime ore valuteranno la chiusura in diversi centri.

Di seguito l’elenco dei comuni calabresi in cui le scuole saranno chiuse nella giornata di domani, venerdì 6 febbraio.

  • Lamezia Terme
  • Martirano Lombardo (Catanzaro)
  • Falerna (Catanzaro)
  • Curinga (Catanzaro)
  • Gizzeria (Catanzaro)
  • San Pietro in Guarano (Cosenza)
  • San Nicola Arcella (Cosenza)
  • Praia a Mare (Cosenza)
  • Rogliano (Cosenza)
  • Buonvicino (Cosenza)
  • Vibo Valentia
  • Nicotera (Vibo Valentia)
  • Arena (Vibo Valentia)
  • Filadelfia (Vibo Valentia)
  • Polia (Vibo Valentia)

