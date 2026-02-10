ACR Messina, Justin Davis “criptico” dopo la denuncia di minaccia di Munaò: “continui a sparlare”, ma poi cancella la storia

Il clima in casa ACR Messina continua a essere caotico, teso, confusionario. La clamorosa e vergognosa sconfitta in casa contro l’Enna (2-5) ha aperto delle crepe, le prime della nuova gestione Davis-Pagniello, culminate con il nervosismo del Presidente a fine gara e con il dietrofront in panchina: Parisi, infatti, non è più l’allenatore; torna nell’Under 19. La scelta è ufficiale e si attende di capire se tornerà Romano o ci sarà un terzo tecnico.

In mezzo a tutto questo però, e cioè durante la sfida di domenica, è avvenuto un fatto increscioso denunciato dallo stesso protagonista, l’ex dirigente Giuseppe Munaò, vittima di minacce al “Franco Scoglio”. Identificato dalla Polizia, gli è stato impedito di risedersi in tribuna, dopo che lo stesso si era alzato dalla sua postazione. Una decisione, probabilmente, quella di “rincorrerlo”, non partita da Davis, che però – nervoso per l’andamento della sfida – gli ha scritto poi un messaggio.

Ieri pomeriggio, per l’appunto, Munaò ha denunciato tutto sui social, ripercorrendo l’accaduto e lanciando anche un messaggio nei confronti di Davis. Quest’ultimo, però, ha utilizzato ancora i social – e lo fa spesso, anche quando battibeccò con Lo Monaco – per rispondere a Munaò: “Continui a sparlare in pubblico. Devi davvero non avere nien’altro da fare nella tua vita” ha scritto in accompagnamento allo screen della notizia rilanciata da StrettoWeb. Della storia postata ieri in tarda serata, però, oggi non c’è più traccia: è stata cancellata. Circola, però, tra le app di messaggistica e tra tifosi.