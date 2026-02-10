ACR Messina, clamoroso attacco di Davis a Romano: la frecciata del Presidente all’allenatore

Nuovo attacco via social dal Presidente dell’ACR Messina Justin Davis dopo quello nei confronti di Munaò, poi cancellato. Il proprietario del club, questa volta, se l’è presa con l’ex tecnico Romano, che ha deciso di non accettare la rescissione consensuale proposta questa mattina, come confermato dall’allenatore in un’intervista a StrettoWeb. Su Instagram, Davis ha fornito la sua versione, dichiarando: “ti ho offerto di andare in America per aiutarci con l’Academy internazionale. Ti ho offerto un ruolo come match analyst. Non posso farci nulla se vuoi semplicemente restare a casa ed essere pagato dai tifosi e da questo club. Che vita”.