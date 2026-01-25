Vittoria al cioccolato. La Domotek divora Modica e blinda il primato in classifica | FOTO

La Domotek Volley Reggio Calabria chiude, nel posticipo delle 19:00, la serata della 3ª Giornata di ritorno del campionato di Serie A3. I reggini, temporaneamente scavalcati in vetta da Castellana Grotte, vincitrice nel big match contro Sabaudia delle 18:00, erano chiamati a rispondere con una vittoria contro Modica per tornare nuovamente in vetta al torneo. Missione compiuta.

I ragazzi di mister Polimeni si sono imposti con un netto 3-0 ai danni dei siciliani, match concluso con il punteggio di 25-20 / 25-19 / 25-21. Reggini dominanti per tutto l’arco del match, ormai un’abitudine, davvero poco scontata, ma che Laganà e compagni fanno sembrare tale. Domotek che sale a quota 30 punti, frutto di 10 vittorie e 2 sconfitte (3-2 i punteggi, reggini sempre con almeno un punto in tasca in ogni gara). Quella di questa sera è la 7ª vittoria per 3-0, alla quale si aggiungono 1 per 3-1 e 2 per 3-2. Amaranto a +1 su Castellana Grotte a 6 giornate dalla fine della regular season.