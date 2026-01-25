Risultati 12ª Giornata Serie A3: botta e risposta Domotek-Castellana Grotte in vetta, recupera Gioia del Colle | CLASSIFICA

I risultati della 12ª Giornata di Serie A3 e la nuova classifica: la Domotek Volley Reggio Calabria batte 3-0 Modica e risponde al successo di Castellana Grotte nel big match contro Sabaudia, reggini primi. Recupera terreno Gioia del Colle che batte Campobasso e agguanta Sabaudia al terzo posto

Domenico Laganà
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

In archivio i risultati della 12ª Giornata di Serie A3 che vedono la Domotek Volley Reggio Calabria confermare il primato in classifica. I reggini battono 3-0 Modica e rispondono all’iniziale sorpasso di Castellana Grotte, ricaccia a -1 nonostante la vittoria nel big match contro Sabaudia. Recupera terreno Gioia del Colle che, dopo un inizio di stagione zoppicante, sale al terzo posto grazie al successo contro Campobasso che le permette di agguantare proprio Sabaudia.

Risultati 12ª Giornata Serie A3

Sabato 24 gennaio

Ore 18:00

Gioia del Colle-Campobasso 3-0
Napoli-Terni 2-3

Domenica 25 gennaio

Ore 16:00

Lecce-Galatone 3-0

Ore 18:00

Castellana Grotte-Sabaudia 3-0

Ore 19:00

Domotek RC-Modica 3-0

Classifica Serie A3 Girone Blu

  1. Domotek Volley 30
  2. Castellana Grotte 29
  3. Sabaudia 21
  4. Gioia del Colle 21
  5. Campobasso 19
  6. Modica 18
  7. Lecce 18
  8. Terni 9
  9. Galatone 9
  10. Napoli 6

Calendario 13ª Giornata Serie A3

Sabato 31 gennaio

Ore 18:00

Campobasso-Domotek
Sabaudia-Gioia del Colle

Domenica 1 febbraio

Ore 17:00

Modica-Castellana Grotte

Ore 18:00

Terni-Lecce
Galatone-Napoli

