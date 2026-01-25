Risultati 12ª Giornata Serie A3: botta e risposta Domotek-Castellana Grotte in vetta, recupera Gioia del Colle | CLASSIFICA

In archivio i risultati della 12ª Giornata di Serie A3 che vedono la Domotek Volley Reggio Calabria confermare il primato in classifica. I reggini battono 3-0 Modica e rispondono all’iniziale sorpasso di Castellana Grotte, ricaccia a -1 nonostante la vittoria nel big match contro Sabaudia. Recupera terreno Gioia del Colle che, dopo un inizio di stagione zoppicante, sale al terzo posto grazie al successo contro Campobasso che le permette di agguantare proprio Sabaudia.
Risultati 12ª Giornata Serie A3
Sabato 24 gennaio
Ore 18:00
Gioia del Colle-Campobasso 3-0
Napoli-Terni 2-3
Domenica 25 gennaio
Ore 16:00
Lecce-Galatone 3-0
Ore 18:00
Castellana Grotte-Sabaudia 3-0
Ore 19:00
Domotek RC-Modica 3-0
Classifica Serie A3 Girone Blu
- Domotek Volley 30
- Castellana Grotte 29
- Sabaudia 21
- Gioia del Colle 21
- Campobasso 19
- Modica 18
- Lecce 18
- Terni 9
- Galatone 9
- Napoli 6
Calendario 13ª Giornata Serie A3
Sabato 31 gennaio
Ore 18:00
Campobasso-Domotek
Sabaudia-Gioia del Colle
Domenica 1 febbraio
Ore 17:00
Modica-Castellana Grotte
Ore 18:00
Terni-Lecce
Galatone-Napoli