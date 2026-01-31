Violenza corteo Askatasuna, Piantedosi: “ascolteremo ragionamenti ipocriti della sinistra per difendere delinquenti”

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, punta il dito contro la sinistra per le violenze avvenute durante il corteo pro Askatasuna a Torino

Piantedosi (1)
Foto di Stefania Giuffrida / Stretto Web

Quanto accaduto a Torino conferma chi sono i veri violenti e chi rappresenta l’autentico pericolo per la convivenza civile e per la nostra democrazia: gli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente anche grazie a coperture politiche ben identificabili“. È quanto dichiarato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito alle violenze dei gruppi di sinistra radicale al corteo per Askatasuna a Torino.

Anche in questa occasione, ascolteremo a sinistra ipocriti e surreali ragionamenti tesi a minimizzare le responsabilità di questi delinquenti. Ci saranno i consueti distinguo tra la bontà della causa per cui si è manifestato rispetto a pochi manifestanti intemperanti che vanno ‘compresi’ ma non condannati. Probabilmente oggi come ieri per qualche benpensante vanno difesi perché, anche se sbagliano, sono pur sempre compagni di lotta“, conclude Piantedosi.

