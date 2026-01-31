Torino, il corteo per Askatasuna si trasforma in violenza: scontri con la polizia, cassonetti in fiamme e bombe carta | VIDEO

Ormai è diventata una prassi tristemente comune: quando la sinistra scende in piazza, gli scontri, violenti, con la polizia sono obbligatori. A Torino, il corteo contro lo sgombero di Askatasuna si è trasformato in guerriglia urbana con petardi e bombe carta lanciati contro le forze dell’ordine che hanno risposto con i lacrimogeni per riportare la situazione sotto controllo. I disordini sono scoppiati quando il corteo è arrivato nei pressi di largo Rivella e ha girato lungo Corso Regina Margherita per raggiungere la sede di Askatasuna.

A quel punto un gruppo di manifestanti a volto coperto riconducibili all’area anarchica e antagonista ha cominciato a lanciare petardi, bombe carta e fuochi d’artificio all’indirizzo delle forze dell’ordine. Nel corso degli scontri sono stati dati alle fiamme anche alcuni cassonetti dei rifiuti. Nel tentativo di far arretrare i manifestanti le forze dell’ordine sono avanzate lungo corso Regina sia a piedi, sia utilizzando l’idrante e i lacrimogeni.