“U palluni è cornuto”: l’Afragolese saluta il siciliano Zerbo, pronto a firmare per l’ACR Messina

Non solo l’attaccante centrale, l’ACR Messina è pronta ad accogliere anche Gabriele Zerbo, ala 31enne nata a Palermo e pronta dunque a tornare nella sua regione. L’Afragolese, ormai sua ex società, ha comunicato l’addio. “L’A.C. Afragolese comunica di aver interrotto consensualmente il rapporto con il calciatore Gabriele Zerbo. Grazie Gabriele per l’impegno, l’energia e i momenti condivisi con questi colori. In bocca al lupo per il futuro… perché come dici sempre tu: ‘u palluni è c*rnuto!’”. Ora si attende l’ufficialità da parte dei peloritani, pronti a ufficializzare un doppio movimento in entrata.