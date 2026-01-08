ACR Messina, il Presidente Davis annuncia l’arrivo di un attaccante argentino: ha giocato nel River Plate

Il Presidente dell’ACR Messina Justin Davis utilizza molto i social. Lo fa anche per sbilanciarsi su operazioni e obiettivi di calciomercato, in controtendenza rispetto a chi – tra i vertici delle società sportive – tende a nascondere le trattative fino a fatto compiuto. Alla luce di ciò, ieri Davis aveva anticipato: “stiamo preparando l’arrivo di nuovi giocatori”. E, tra questi, c’è un attaccante esperto, Juan Cruz Kaprof, 30enne attaccante argentino con un passato al River Plate. Justin Davis, sempre sui social, ha rilanciato e ripostato la notizia del suo arrivo, confermando difatti la chiusura dell’affare, per cui si attende solo l’annuncio.

Da giovane, undici anni fa, Kaprof è stato protagonista della Copa EuroAmericana 2015 contro il Siviglia con un colpo di tacco decisivo per la vittoria in finale, anche se negli anni successivi non ha mostrato grandi doti da goleador. Per lui esperienze anche in Francia (Metz), mentre in Italia ha giocato solo per il Lecco (9 presenze e nessun gol nel 2020-2021). Poi il ritorno in Sudamerica e una breve esperienza in Romania. Quella al Messina sarà la sua seconda avventura italiana.