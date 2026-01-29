Treni fermi in Sicilia: i bus sostitutivi per Messina e Taormina, le nuove fermate | INFO e ORARI

Al via da oggi, le fermate intermedie del servizio bus sostitutivo, attivato da Trenitalia fra le stazioni di Messina e Taormina, lungo la linea Messina-Siracusa, letteralmente distrutta dal maltempo dei giorni scorsi. I lavori per il ripristino sono in corso ma ci vorranno settimane prima del ritorno alla normalità. Istituiti i nuovi punti di fermata a Roccalumera e a Santa Teresa Riva. Il bus sostitutivo ferma nei piazzali antistanti le stazioni.

Tutte le altre fermate

In direzione Taormina il bus ferma nei piazzali antistanti le stazioni, ad eccezione di Messina Centrale. Il bus effettuerà fermate anche a Galati, Giampilieri, Scaletta, Alì Terme e Nizza di Sicilia. Maggiori informazioni sulle pagine di Infomobilità di Trenitalia.