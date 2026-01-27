Maltempo e danni: al via i lavori sulla linea ferroviaria Taormina-Messina, tempi lunghi per il ripristino

Al via i lavori lungo la linea ferroviaria Taormina-Messina, letteralmente distrutta, in più punti, dal ciclone Harry. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono impegnati nella rimozione dei detriti e nella ricostruzione di lunghi tratti di sede ferroviaria. Mentre la tratta Taormina-Catania è già stata riaperta, quella verso Messina richiederà almeno un mese e mezzo di lavoro, se non ci saranno intoppi vari ma i tempi potrebbero allungarsi.

Il Comitato Pendolari Siciliani segnala come molti viaggiatori continuino a incontrare gravi difficoltà, con i mezzi sostitutivi, nel raggiungere scuole e posti di lavoro. I disagi saranno ancora molti finchè non si riuscirà a finire il lavoro di ripristino.