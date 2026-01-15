Trapani, nel calcio come nel basket: è smobilitazione. In tanti vanno via

Era prevedibile. Era solo questione di tempo. A Trapani, nel calcio, sta succedendo ciò che è accaduto nel basket. In tanti cominciano ad andare via. I punti di penalizzazione, i deferimenti, il caos, le polemiche, il caso della Shark, una classifica che adesso fa paura, e molto altro ancora, hanno fatto “spaventare” anche molti giocatori dell’FC di Aronica, che sul campo – al netto dell’attuale -15 – sarebbe nelle zone alte della classifica.

In questi giorni, alcuni big hanno salutato e stanno salutando. Grandolfo, autore di 7 reti, è passato al Casarano. Fischnaller, altro grande protagonista, è pronto a passare al Ravenna, in altro girone. Kanouté è tornato a ma è pronto a cambiare aria, mentre Zuppel, che era al Guidonia in prestito, è stato acquisito dai laziali a titolo definitivo. Sirene, da giorni, anche su Canotto. L’impressione è che in questo mercato di gennaio tanti calciatori, soprattutto i big, proveranno a trovare una nuova sistemazione prima che nel calcio trapanese possa scoppiare la “bomba” già esplosa nel basket.