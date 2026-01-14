Il Trapani è a rischio esclusione anche nel calcio? Come cambierebbe la classifica di Serie C se accadesse oggi: Catania esulta, rabbia Siracusa

La domanda, com’è normale che sia, se la stanno ponendo tutti: dopo quanto accaduto nel basket, anche il Trapani Calcio rischia l’esclusione? A differenza della Shark, l’FC di Aronica sta scendendo regolarmente in campo con tutti gli effettivi, con il proprio allenatore, conclude tutte le partite in modo regolare e non mina quella che è stata invece definita “equa competitività” dalla federazione cestistica e dalla Lega di basket. Perché, com’è noto, l’esclusione della Shark nasce in seguito alle ultime gare, quelle cominciate e poi concluse dopo pochi minuti, in seguito all’abbandono “sistematico” dei giocatori, fatto che ha reso impossibili le condizioni minime per poter proseguire i match.

Nel calcio, però, c’è un altro problema: la società non ha regolarmente provveduto ai pagamenti delle ultime due scadenze federali, ricevendo altrettanti deferimenti e penalizzazioni. Al -7 della scorsa settimana (già aggiuntosi al -8 dell’estate per la vicenda crediti fittizi) si dovrebbero aggiungere altri punti di penalità per l’ultimo deferimento (la decisione arriverà il 22 gennaio). Qualora poi il club bucasse anche le scadenze di febbraio, e incorresse in una nuova penalizzazione, a quel punto il campionato potrebbe risultare falsato, così come accaduto nelle ultime stagioni di Serie C. Ricordiamo, a tal proposito, le esclusioni di Turris e Taranto a marzo 2025.

A quel punto, dunque, potrebbe profilarsi l’ipotesi di una esclusione anche per i granata, sempre ammesso che non arrivi prima (già il 22 gennaio? Difficile). Se accadesse, però, come già successo in passato, tutte le squadre che hanno ottenuto punti contro il Trapani, li perderebbero. E’ come se i siciliani non fossero mai scesi in campo. Se l’esclusione accadesse oggi, ad esempio, a trarne vantaggio sarebbe il Catania, che rosicchierebbe due punti al Benevento (gli etnei avevano pareggiato, i sanniti avevano vinto). In coda, invece, le penalizzate sarebbero Siracusa e Latina, le uniche a battere il Trapani nei bassifondi. Di seguito la classifica nel caso in cui il Trapani fosse escluso oggi.

Classifica Serie C Girone C