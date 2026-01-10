Trapani Shark, altra umiliazione: il match contro Trento dura 4 minuti, i siciliani restano con 1 giocatore

Dopo quanto accaduto in coppa contro l’Hapoel, Trapani Shark è protagonista di un’altra umiliazione. Le caratteristiche sono le stesse: la squadra si presenta a ranghi ridotti, girandola di falli generale, un solo giocatore rimasto, gli arbitri decretano la fine anticipata dell’incontro. Un copione triste, che imbarazza non solo la squadra, ma l’intero movimento cestistico italiano. Dopo altri due punti di penalizzazione subiti ieri, con diverse multe inflitte e il mercato ancora bloccato, Trapani sta vivendo una caduta a picco verso l’oblio.

Il presidente Antonini non vuole ritirare la squadra, ma anche oggi, la situazione è stata così surreale da diventare presto virale. La gara è durata 4 minuti e 11 secondi e si è conclusa sul 26-11 per Trento. Trapani si è presentata con 7 effettivi, fra i quali 4 ragazzi delle giovanili. L’ex Viola Riccardo Rossato ha lamentato un problema prima del match. Pugliatti e Sanogo hanno chiesto il cambio, in 3 hanno raggiunto il limite di falli. Con un solo giocatore disponibile, gli arbitri hanno dichiarato la fine del match.