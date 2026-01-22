Trapani e Siracusa, oggi la decisione del TFN sui deferimenti. Antonini: “mi sa che tanti la prenderanno in quel posto…”

Giornata importante, oggi, in Serie C, perché il Tribunale Federale Nazionale si riunirà per decidere le sorti del Trapani e del Siracusa. Per questi ultimi, eventualmente, solo una penalizzazione, mentre la posizione granata è ben nota e potrebbe andare ben oltre altri punti di penalità. Non è dello stesso avviso il Presidente Valerio Antonini, che torna a usare i social dopo un po’ di giorni di silenzio. “Mi sa che oggi se la prenderanno in quel posto in tanti, dai tantissimi trapanesi che stanno aspettando con ansia la nostra esclusione ai vari Binda e colleghi di merende” ha scritto.

“Sono convinto sempre di più che la verità trionferà , che per di più nella FIGC non c’è la stessa voglia della FIP di calpestare regolamenti e di fare alla fine invece chiarezza su un tema troppo delicato e complesso. Sono sempre più fiducioso che alla fine riavremo tutti i punti e che a giugno avrò due titoli in serie A per Basket e serie C per il Calcio”.