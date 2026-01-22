Serie C, le decisioni della Federazione su Trapani e Siracusa dopo i deferimenti

“Sono state rinviate rispettivamente al 26 febbraio e al 9 marzo le trattazioni dei deferimenti del Tribunale Federale Nazionale a carico di Siracusa e Trapani (Girone C di Serie C). A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (art. 127 CGS) sui procedimenti riuniti, la Triestina (Girone A di Serie C) è stata invece sanzionata con 7.670 euro di ammenda. Ammende di 15.400 euro anche per i consiglieri di amministrazione della società Marco Margiotta e Olivier Marc Centner. I tre club erano stati deferiti per violazioni di natura amministrativa a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.

E’ quanto si legge in una nota della FIGC relativamente alla decisione assunta sui tre club deferiti nelle settimane scorse, tra cui Siracusa e Trapani. Per gli aretusei ci si aspettava una penalizzazione, per i granata anche rischi più grossi, alla luce dei fatti ben noti. Alla fine però, e almeno per il momento, nulla di fatto. Sentenze rinviate.