Sudtirol-Catanzaro, Aquilani: “potrebbe esserci neve”. E parla del nuovo arrivo Esteves

Il Catanzaro torna in campo domani per la trasferta di Bolzano contro il Sudtirol, un impegno che si preannuncia complesso, sia per le caratteristiche dell’avversario che per il contesto ambientale. “Affrontiamo una squadra che sta attraversando un ottimo momento. Sarà una gara impegnativa, perché il Sudtirol ha caratteristiche ben precise. A Bolzano ci aspetta una partita intensa e dovremo farci trovare all’altezza di ogni situazione”, commenta alla vigilia il tecnico giallorosso Alberto Aquilani, attento anche alle condizioni meteo: “è previsto freddo e potrebbe esserci neve, ma mi auguro che il campo sia praticabile. In ogni caso non ci sono alibi: sappiamo dove andiamo e contro chi giochiamo. La gara dell’andata ci ha permesso di capire meglio cosa richiede questa categoria. Da allora siamo cresciuti molto: ricordiamo una squadra che ci aveva messo in difficoltà per fisicità e per come occupa il campo, ma il nostro percorso di miglioramento è stato evidente”.

Sul piano delle scelte, Aquilani si dice fiducioso nelle risorse del gruppo: “abbiamo giocatori validi, indipendentemente dalle opzioni tattiche che metteremo in campo. Il gruppo lavora con continuità ed è in grado di mantenere alto il livello”. Spazio infine al mercato, con l’arrivo di Esteves, primo rinforzo della sessione: “è un’opportunità che il mercato ci ha offerto. È un ragazzo giovane che conosciamo, reduce da un periodo complicato, e si è creata la possibilità di portarlo qui. Avrà bisogno di tempo, perché è fermo da un po’, ma può diventare un calciatore molto funzionale per il Catanzaro, nel presente e soprattutto in prospettiva”.