Serie B, nuovo arrivo al Catanzaro: ufficiale un giovane dall’Udinese

“US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Esteves dall’Udinese Calcio. Il difensore portoghese ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento fino al 2029. Classe 2004, Esteves è un esterno difensivo di grande spinta e qualità, capace di agire su entrambe le fasce. Il portoghese è già a disposizione di mister Aquilani, pronto a mettere le proprie qualità al servizio del progetto giallorosso”. Così in una nota il club giallorosso comunica l’arrivo di un giovane difensore dall’Udinese.

“Sono felice di essere qui, penso sia una grande opportunità per me e non vedo l’ora di iniziare. I miei punti di forza sono giocare la palla e dare tutto me stesso. Voglio portare gioia, lavorare ed essere felice. Sono emozionato, anche per i tifosi incredibili, per quello che ho visto”. Queste le prime parole, ai canali ufficiali, del nuovo arrivo.