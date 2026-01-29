Sicilia, la solita retorica del M5S: “Salvini restituisca o fondi FSC immobilizzati per il ponte sullo Stretto”

“Il ministro Salvini rimanga tranquillamente dove si trova. Se deve sorvolare le aree distrutte dal ciclone Harry e atterrare per promettere delle cose, prima sblocchi il miliardo e 300 milioni di fondi FSC dei siciliani che ha immobilizzato per il suo ponte di propaganda e che non serve certamente ai siciliani e ai calabresi. Al Mezzogiorno ed in particolare alla Sicilia servono le infrastrutture primarie, strade, ferrovie, scuole e ospedali, non un ponte di propaganda che fa sfregare le mani solo ai suoi amici”. Lo dichiara con la solita retorica il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia, Nuccio Di Paola.

“Caro Salvini finché non restituirai i soldi che stai soffiando ai siciliani, noi sull’Isola non ti vogliamo. Lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle, lo dicono tutte le forze politiche di opposizione e certamente anche una parte della tua maggioranza”, conclude Di Paola.