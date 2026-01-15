Scintille ACR Messina, Davis risponde a Lo Monaco con parole durissime: “la tua vita nulla di speciale…”

E’ arrivata la risposta di Justin Davis alle parole di Pietro Lo Monaco. Quest’ultimo, in passato dirigente dell’ACR Messina, sui social si è espresso con polemiche relativamente alla decisione di esonerare mister Romano: “povero calcio” ha commentato in un post in cui si chiedeva perché mandare via il tecnico che secondo lo stesso club ha compiuto un miracolo sportivo.

La risposta non si è fatta attendere, poco dopo il post di Lo Monaco. E’ arrivata direttamente dal Presidente, ed è durissima: “Lo Monaco, senza Messina la tua vita non è stata nulla di speciale. Le tue parole non contano più niente. Alessandro Parisi hai il nostro pieno supporto, non lasciare che nessuno ti trascini verso il basso. La squadra ha bisogno che tu rimanga positivo” ha scritto Davis in una storia Instagram, ripostando l’articolo di StrettoWeb di ieri sera.