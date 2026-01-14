ACR Messina, post polemico di Lo Monaco sull’esonero di Romano: “povero calcio”. E intanto per la panchina la scelta è conservativa

“Leggo questo comunicato di una società di calcio per ‘accompagnare’ l’esonero del tecnico e mi chiedo: ma se le cose stanno come dite perché esonerare un tecnico che secondo voi stessa ha fatto le cose bene? Mah! Povero calcio…”. Questo è il contenuto di un post su Facebook scritto dal noto dirigente Pietro Lo Monaco. Il riferimento è all’esonero di mister Romano sulla panchina dell’ACR Messina. Lo Monaco non le manda a dire e si chiede il perché della decisione del club, che anche nel comunicato stesso esalta il miracolo sportivo compiuto dall’allenatore. Tra l’altro, Lo Monaco ha anche un legame di parentela con il segretario generale dei biancoscudati, Bellantoni. Fatto che potrebbe, chissà, magari imbarazzare anche quest’ultimo.

Intanto, sempre restando sul fronte allenatore, è cambiato ancora tutto. Questa mattina in pole c’era Feola, dopo l’incontro con Pagniello, ma alla fine la scelta dovrebbe ricadere sul grande ex Alessandro Parisi, che ha già iniziato a guidare il gruppo immediatamente dopo l’esonero di Romano. Parisi, grande bandiera del Messina che arrivò in Serie A, ha ricoperto più volte incarichi nel club anche negli anni successivi. Non ha grandi esperienza coi “grandi” in panchina, ma l’ACR vorrebbe dargli una possibilità, optando per una scelta conservativa che consideri la conoscenza dell’ambiente e il suo importante passato. Da evidenziare, a margine, che – secondo quanto verificato da StrettoWeb – tutto lo staff tecnico è stato confermato, nonostante il club avesse riferito il contrario nel comunicato di ieri.