Scilla prova a rialzarsi dopo i danni della mareggiata. L’appello del Sindaco: “da soli non ce la facciamo, la Regione ci aiuti”

Scilla è costretta ancora a fare i conti con i danni della mareggiata di qualche giorno fa, che ha spazzato via il lungomare e il tratto di strada adiacente alla spiaggia. Ora si riprova faticosamente a ripartire, ma per ripristinare il manto stradale, e garantire il decoro presente prima della grande mareggiata, sono necessari ingenti risorse. Che, ammette il Sindaco Gaetano Ciccone, il Comune non può permettersi. Per questo lo stesso primo cittadino, attraverso i microfoni di Graziano Tomarchio, lancia un appello.

“Ripristinare il Lungomare, in una zona che è densamente utilizzata e abitata, anche con attività economiche, è un onere finanziario che il Comune non si può permettere. Noi chiediamo alla Regione e a Occhiuto di darci una mano per riuscire a trovare i finanziamenti e ripristinare le opere. Qualcuno ha detto che si poteva prevedere la mareggiata? E che potevamo fare? Spostare la strada? I danni sono alla struttura stradale” ha detto Ciccone. Di seguito l’intervista completa.