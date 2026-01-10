Drammatica mareggiata a Scilla, auto inghiottite: l’allarme del comune | FOTO E VIDEO

Permane una fase di maltempo particolarmente intensa sul basso Tirreno, interessato da forti venti di maestrale e da violente mareggiate che stanno colpendo la costa calabrese, dallo Stretto fino al Pollino. In provincia di Reggio Calabria, e in particolare a Scilla, il mare ha eroso completamente la spiaggia, investendo il lungomare della Marina Grande e coinvolgendo anche alcune automobili in transito durante la burrasca. Le condizioni meteo-marine restano severe e la mareggiata proseguirà anche nel corso della notte.

Alla luce delle avverse condizioni in atto sul territorio comunale, l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che è in fase di predisposizione un’apposita ordinanza, redatta dal Comandante della Polizia Locale, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e ridurre i rischi connessi all’evento atmosferico.

Divieti e interdizioni

Con effetto immediato, viene vietata la circolazione e la sosta:

in Via Cristoforo Colombo (lungomare)

nella zona portuale

Il divieto resterà valido fino a nuova comunicazione. Le aree sono state interdette per prevenire possibili pericoli legati all’erosione costiera e alla forza del moto ondoso.

Monitoraggio e possibili misure operative

Nelle prossime ore, in coordinamento con le autorità competenti, verrà valutata l’eventuale attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), al fine di monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e coordinare eventuali interventi straordinari.

Raccomandazioni alla popolazione

Si invita tutta la cittadinanza alla massima prudenza, in particolare:

evitare di frequentare le aree costiere e le zone immediatamente adiacenti al mare

non sostare in prossimità di scogliere, arenili o infrastrutture marittime

limitare gli spostamenti allo stretto necessario, soprattutto nelle aree più esposte a vento e mareggiate

Disagi e danni segnalati

Al momento si registrano disagi diffusi e danni all’arredo urbano, al lungomare e a diverse infrastrutture (marciapiedi, muretti e fontana del lungomare). In alcune zone è presente sul manto stradale materiale sabbioso e pietrame. Problemi sono stati segnalati anche nella frazione di Favazzina.

Le squadre tecniche comunali sono già operative sul territorio. Nelle giornate di domani e lunedì verranno effettuate verifiche più approfondite per la constatazione e la valutazione dei danni. L’Amministrazione Comunale continuerà a fornire aggiornamenti attraverso i canali ufficiali (sito istituzionale, social network e numeri di emergenza).