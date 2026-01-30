Salvini a Furci Siculo: “stanziato un altro miliardo per le reti idriche italiane”

“Sono in Sicilia per parlare con i sindaci, perché un conto è sentirli al telefono dal ministero, cosa che ho fatto, un conto è parlarci di presenza. Aggiungo che ieri in Consiglio dei Ministri nel decreto Pnrr abbiamo inserito un altro miliardo di euro sul tema dell’acqua sulla dispersione idrica per sistemare le reti fognarie, anche questo prevenzione del dissesto”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini durante la visita a Furci Siculo, in provincia di Messina.

“Quindi c’è un miliardo ulteriore che non c’era per sistemare la rete idrica in tutta Italia, quindi anche in Sicilia”, evidenzia il leader della Lega e vicepremier Salvini.