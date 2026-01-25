Risultati 17ª Giornata Serie B Interregionale: batticuore Viola Ragusa sempre in testa, ko Messina | CLASSIFICA

La Viola vince all’ovetime contro Molfetta una gara da batticuore. I reggini firmano il 90-90 nel finale dei regolamentari e la spuntano ai supplementari. Neroarancio secondi dietro Ragusa che vince a Bari. In zona Playoff Monopoli ko a Matera, mentre Brindisi batte Milazzo nell’anticipo del sabato. Colpo Rende contro Messina, bene Catanzaro contro Corato.
Risultati 17ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Sabato 24 gennaio
Ore 18:00
Brindisi-Milazzo 74-67
Domenica 25 gennaio
Ore 18:00
Rende-Messina 94-83
Molfetta-Viola 98-99
Monopoli-Matera 77-79
Barcellona-Castellaneta 95-92
Bari-Ragusa 78-87
Ore 19:00
Catanzaro-Corato 77-73
Riposava: Mola
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Ragusa 26
- Viola 24
- Brindisi 22
- Matera 22
- Monopoli 20
- Catanzaro 18
- Messina 16*
- Barcellona 16
- Milazzo 16
- Molfetta 16
- Castellaneta 14
- Corato 12
- Mola 6*
- Rende 6
- Bari 4
* 2 turni di riposo già osservati
Calendario 18ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Sabato 31 gennaio
Ore 18:00
Milazzo-Molfetta
Domenica 1 febbraio
Ore 18:00
Castellaneta-Mola
Matera-Bari
Viola-Barcellona
Ragusa-Catanzaro
Corato-Brindisi
Messina-Monopoli