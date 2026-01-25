Risultati 17ª Giornata Serie B Interregionale: batticuore Viola Ragusa sempre in testa, ko Messina | CLASSIFICA

I risultati della 17ª Giornata di Serie B Interregionale e la nuova classifica: la Viola batte Molfetta all'overtime, davanti Ragusa non si ferma, Monopoli ko, Rende batte Messina

Leonardo Marini
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Viola vince all’ovetime contro Molfetta una gara da batticuore. I reggini firmano il 90-90 nel finale dei regolamentari e la spuntano ai supplementari. Neroarancio secondi dietro Ragusa che vince a Bari. In zona Playoff Monopoli ko a Matera, mentre Brindisi batte Milazzo nell’anticipo del sabato. Colpo Rende contro Messina, bene Catanzaro contro Corato.

Risultati 17ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 24 gennaio

Ore 18:00

Brindisi-Milazzo 74-67

Domenica 25 gennaio

Ore 18:00

Rende-Messina 94-83
Molfetta-Viola 98-99
Monopoli-Matera 77-79
Barcellona-Castellaneta 95-92
Bari-Ragusa 78-87

Ore 19:00

Catanzaro-Corato 77-73

Riposava: Mola

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Ragusa 26
  2. Viola 24
  3. Brindisi 22
  4. Matera 22
  5. Monopoli 20
  6. Catanzaro 18
  7. Messina 16*
  8. Barcellona 16
  9. Milazzo 16
  10. Molfetta 16
  11. Castellaneta 14
  12. Corato 12
  13. Mola 6*
  14. Rende 6
  15. Bari 4

* 2 turni di riposo già osservati

Calendario 18ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 31 gennaio

Ore 18:00

Milazzo-Molfetta

Domenica 1 febbraio

Ore 18:00

Castellaneta-Mola
Matera-Bari
Viola-Barcellona
Ragusa-Catanzaro
Corato-Brindisi
Messina-Monopoli

