Viola da impazzire! Vittoria all’overtime dopo una rimonta infinita: Laquintana super con 34 punti

Si gioca a porte chiuse, gli ospiti hanno anche cambiato coach da poco. Le incognite sono tante, la trasferta è insidiosa. La Viola gioca a Molfetta nella seconda gara del girone di ritorno, vogliosa di allungare la sua striscia positiva contro un’avversaria in cerca di riscatto e punti Playoff. Un gran peccato che non ci sia potuto essere il pubblico, perchè la gara è stata una delle più emozionanti della stagione.
Molfetta parte fortissimo, a dispetto delle incognite, segna 53 punti nel primo tempo alla Viola, 30 nel solo primo quarto, impresa non comune a tutti. La Viola resta attaccata nel punteggio, seppur sotto di 10 punti, affidandosi alle mani di Marini (15 punti) e a quelle di uno scatenato Laquintna che chiuderà con 34 punti da best scorer.
Nel secondo tempo la Viola cambia l’inerzia della gara, complice un maggiore impatto di Laganà (21 per lui prima di uscire per falli all’overtime). Una rimonta che però non sembra concretizzarsi: dall’altra parte Favali ne mette 27, Sirakov 23, Bolis 18, ogni tentativo di ricucire per la Viola viene rispedito al mittente.
Il finale è thriller: tripla di Laganà, tripla di Fernandez e doppio libero del capitano, freddissimo, per il 90-90 che vale l’overtime. Ai supplementari è guerra di nervi: Sirakov spara da 3 punti, Laganà (prima di uscire) e Laquintana tengono botta, la tripla di Vanni porta, per la prima volta, avanti i reggini sul 96-97. Pieri riporta avanti i suoi dalla lunetta, Laquintana, sempre a cronometro fermo, li ricaccia indietro. L’ultima tripla di Molfetta non entra: la Viola vince 98-99.
Tabellino Molfetta-Viola 98-99
Molfetta: Bolis 18, Quarta 10, Potito n.e., Favali 27, Natalini 8, Brugia n.e., Senghor 0, Pieri 10, Annese 0, Mezzina 2, Sirakov 23
Viola: Fiusco 2, Laganà 21, Fernandez 7, Zampa 4, Marini 15, Maresca 8, Clark 8, Viola n.e., Laquintana 34
-
Fine OT - La Viola vince 98-99!
Si va all’overtime dopo un clamoroso 90-90 agguantato nel finale dai reggini. Tripla di Sirakov (93-90). Risponde Maresca (93-92). Ancora Sirakov, lo Squalo, fa malissimo alla Viola: tripla! (96-92). Laganà subisce fallo e va in lunetta: preciso, 2/2 (96-94). Tripla di Laquintana!!! (96-97) La Viola è avanti!!! Mancano 1 minuto e 35 secondi. Fallo di Laganà, finisce la sua partita, è il 5°. Pieri fa 2/2 (98-97). Laquintana in lunetta: 2/2 anche per lui (98-99). Non entra l’ultima tripla di Molfetta, la Viola vince!
-
Fine 4° QT - 90-90, si va all'overtime!
Ultimi 10 minuti di gioco. Tripla di Simone Quarta (75-67). Risponde un Simone anche dall’altra parte: primi 2 per Fiusco (75-69). Laganà in lunetta: 2 liberi dentro (75-71). Bolis realizza (77-71). Tripla di Laquintana (77-74). Favali in lunetta: 1/2, è una notizia, sbaglia anche lui (78-74). Si fa perdonare subito: 2 punti per Favali che sale a quota 27 (80-74).
Due punti per Marini, prova ad accorciare la Viola (80-76). Tripla di Bolis (83-76). Risponde da 3 Laquintana, la Viola è viva ma Molfetta resta sempre davanti (83-79). Mancano 3 minuti. Natalini in lunetta: 1/2 (84-79). Laquintana in lunetta dalla parte opposta: 2/2 (84-81). Bolis in lunetta: 2/2 (86-81). Marini in lunetta: 1/2 (86-82). Continua la girandola dalla lunetta e Molfetta non sbaglia: 2/2 anche per Pieri (88-82).
Bolis in lunetta: 2/2 (90-82). Tripla preziosissima di Laganà a 1.35 dalla fine (90-85). Tripla di capitan Fernandez!!! (90-88). Fernandez in lunetta: 2/2 e parità!!! (90-90). Sbaglia Molfetta: si va all’overtime!
-
Fine 3° QT - Viola sotto 72-67
Si torna in campo per la ripresa, la Viola deve necessariamente far meglio in difesa e limitare un Favali clamoroso da 18 punti e 5/8 da 3. Tanti errori nei primi minuti, segna Favali (55-43). Ancora Sirakov (57-43). Laquintana accorcia, è il migliore dei reggini fin qui (57-45). Pieri ai liberi, preciso: 2/2 (59-45). Laganà realizza, con fallo e libero aggiuntivo (59-48).
Tripla di Quarta (62-48). Due punti per Clark (62-50). Laganà realizza (62-52). Ancora Laganà, si è acceso Marco? (62-54). Tripla di Laganà! Sono 7 di fila (62-57). Clark accorcia, la Viola è sul -3 (62-59). Bolis spezza il break reggino con 2 punti (64-59). Ancora Laganà per Reggio Calabria, terzo quarto prepotente per il talento scuola Lumaka (64-61). Tripla di Bolis (67-61). Laquintana in lunetta: preciso con 2 liberi (67-63). Zampa accorcia, Viola sul -2 (67-65).
Torna a segnare Favali (69-65). Clark risponde (69-67). Favali in lunetta: preciso, neanche a dirlo, 2/2 (71-67). Tecnico a Laganà: segna Sirakov, si spegne il quarto (72-67).
-
Fine 2° QT - Viola sotto 53-43 a fine primo tempo
Due liberi per Clark (30-25). Natalini risponde con 2 punti (32-25). Ancora Natalini a bersaglio (34-25). Due liberi per Laganà che entra in partita (34-27). Marini subisce fallo e va in lunetta: 2/2 a cronometro fermo (34-29). Sirakov realizza (36-29). Laquintana realizza (36-31). Tripla di Sirakov (39-31). Ancora tripla di Sirakov (42-31). Prova ad accorciare la Viola: 2 punti per Marini, con fallo e libero aggiuntivo (42-34).
Mezzina realizza (44-34). Ancora Marini, 2 punti su assist di Clark (44-36). Bolis in lunetta: 2/2 (46-36). Tripla di Laquintana, la Viola resta attaccata al match (46-39). A Pieri risponde Marini (48-41). Sirakov è un diavolo, fa sempre male ai neroarancio (50-41). Tripla di Favali (53-41). Fernandez in lunetta: 2/2 (53-43). Fine primo tempo.
-
Fine 1° QT - Viola sotto 30-23
Inizia Molfetta-Viola. Primi 2 per Quarta (2-0). Pareggia Zampa (2-2). Ancora Quarta (4-2). Tripla di Favali per l’allungo di Molfetta (7-2). Ancora da 3 Molfetta: Natalini realizza (10-2). Risponde Marini con la bomba, un centro che non va battezzato (10-5). Tripla anche di Maresca, suonano la carica i lunghi reggini (10-8). Risponde da 3 Favali (13-8). Sirakov entra in partita: 2 liberi a bersaglio (15-8). Due punti per Laquintana (15-10).
Realizza Favali, con libero extra dentro, +8 Molfetta (18-10). Laquintana in lunetta: 1/2 (18-11). Sirakov realizza (20-11). Ancora Molfetta a canestro, realizza Pieri. Viola costretta al time-out (22-11). Assist di Fernandez, tripla di Laquintana (22-14). Ancora Vanni, ancora da 3 su assist, questa volta, firmato Zampa (22-17). E Favali punisce da 3… (25-17). Tripla di Laquintana, sono 3 in fila (25-20). Bolis realizza (27-20). Tripla di Favali, scatenato! (30-20). Tripla di Maresca in risposta (30-23). Fine primo quarto.