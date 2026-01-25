Viola da impazzire! Vittoria all’overtime dopo una rimonta infinita: Laquintana super con 34 punti

Si gioca a porte chiuse, gli ospiti hanno anche cambiato coach da poco. Le incognite sono tante, la trasferta è insidiosa. La Viola gioca a Molfetta nella seconda gara del girone di ritorno, vogliosa di allungare la sua striscia positiva contro un’avversaria in cerca di riscatto e punti Playoff. Un gran peccato che non ci sia potuto essere il pubblico, perchè la gara è stata una delle più emozionanti della stagione.

Molfetta parte fortissimo, a dispetto delle incognite, segna 53 punti nel primo tempo alla Viola, 30 nel solo primo quarto, impresa non comune a tutti. La Viola resta attaccata nel punteggio, seppur sotto di 10 punti, affidandosi alle mani di Marini (15 punti) e a quelle di uno scatenato Laquintna che chiuderà con 34 punti da best scorer.

Nel secondo tempo la Viola cambia l’inerzia della gara, complice un maggiore impatto di Laganà (21 per lui prima di uscire per falli all’overtime). Una rimonta che però non sembra concretizzarsi: dall’altra parte Favali ne mette 27, Sirakov 23, Bolis 18, ogni tentativo di ricucire per la Viola viene rispedito al mittente.

Il finale è thriller: tripla di Laganà, tripla di Fernandez e doppio libero del capitano, freddissimo, per il 90-90 che vale l’overtime. Ai supplementari è guerra di nervi: Sirakov spara da 3 punti, Laganà (prima di uscire) e Laquintana tengono botta, la tripla di Vanni porta, per la prima volta, avanti i reggini sul 96-97. Pieri riporta avanti i suoi dalla lunetta, Laquintana, sempre a cronometro fermo, li ricaccia indietro. L’ultima tripla di Molfetta non entra: la Viola vince 98-99.

Tabellino Molfetta-Viola 98-99

Molfetta: Bolis 18, Quarta 10, Potito n.e., Favali 27, Natalini 8, Brugia n.e., Senghor 0, Pieri 10, Annese 0, Mezzina 2, Sirakov 23

Viola: Fiusco 2, Laganà 21, Fernandez 7, Zampa 4, Marini 15, Maresca 8, Clark 8, Viola n.e., Laquintana 34