Reggio Calabria: Mosorrofa e la cabina elettrica contestata, sabato manifestazione di protesta

“Sabato 17 alle ore 16.00 nell’area Bufano a Mosorrofa abbiamo indetto la manifestazione di protesta, vedi locandina, contro la decisione del comune di autorizzare il posizionamento della cabina elettrica al centro di un’area che esso stesso aveva espropriato per altri usi”. E’ quanto comunica il Presidente del Comitato di Quartiere Mosorrofa, Pasquale Andidero.
“La nostra richiesta era di delocalizzare la cabina in altro luogo anche nelle vicinanze (poche decine di metri), per lasciare libera l’area di Bufano da destinare ad altre progettualità“, rimarca Andidero.