Reggio Calabria, Mosorrofa e la cabina elettrica contestata. Il comitato di quartiere: “assenza totale di dialogo”

“Il Comitato di Quartiere Mosorrofa, facendo seguito a due missive entrambe senza nessuna risposta, la prima datata 30 marzo c.a. ed inviata al Sindaco Giuseppe Falcomatà per chiedere lo spostamento di una cabina elettrica di nuova collocazione posizionata al centro dell’area Bufano a Mosorrofa, e la seconda datata 19 dicembre 2025 inviata all’Assessore ai Lavori Pubblici Brunetti Paolo e al Responsabile Manutenzione Ing. Minutolo Francesco chiedendo con urgenza un intervento per non iniziare i lavori di elettrificazione della stessa, prende atto dell’assenza totale di dialogo con il territorio e con la comunità che ci vive in quanto sono stati avviati i lavori per l’elettrificazione della cabina”. E’ quanto afferma il Presidente del Comitato di Quartiere Mosorrofa, Pasquale Andidero.

“Delocalizzare la cabina”

“La nostra richiesta era di delocalizzare la cabina in altro luogo anche nelle vicinanze (poche decine di metri), per lasciare libera l’area di Bufano da destinare ad altre progettualità di sviluppo per il bene del paese, così come progettato da tutte le amministrazioni comunali degli ultimi vent’anni. Infatti, la spianata dell’area Bufano eseguita dal Comune radendo al suolo un uliveto secolare, è stata nel tempo interessata da varie progettazioni: dapprima doveva far posto ad un nascente Campo Sportivo poi abortito, quindi Centro ludico sportivo, parco giochi per bambini, parcheggio, e tante altre destinazioni, mai concretizzatesi a differenza dei progetti! La cittadinanza di Mosorrofa è in attesa della destinazione di quell’area per dare ristoro alle tante criticità che attanagliano il nostro territorio, così come promesso dal Sindaco Falcomatà e dai vari assessori che si sono succeduti”, rimarca Andidero.

“I nostri ragazzi giocano ancora per strada tra le macchine che sfrecciano perché non hanno uno spazio idoneo; gli anziani bivaccano tra una panchina e l’altra perché non hanno un luogo dove incontrarsi; i giovani scappano verso il centro città perché non hanno luoghi, campetti o strutture dove poter esercitare la loro vitalità; la mancanza totale di parcheggi costringe a parcheggiare lungo la via provinciale con ingorghi continui tant’è che è diventata una via a senso unico alternato e si intuisce facilmente il risultato soprattutto in situazioni drammatiche quale il soccorso con ambulanze; Mosorrofa non ha un’area sicura ed ampia per eventuali manifestazioni mortificando così iniziative sociali (festa patronale, ecc.) ed imprenditoriali che vorrebbero ma che non possono intraprendere per l’incolumità degli astanti…..e il comune cosa fa? al centro della naturale area predisposta (addirittura già destinata secondo i diversi progetti comunali) per dare una risposta a tutte queste problematiche, dà il permesso per costruire una cabina elettrica”, sottolinea Andidero

“Siamo mortificati”

“In questo contesto pensare che in quell’area dove si potrebbe creare un anfiteatro con un’ampia piazza, un parco giochi per ragazzi, un’area verde attrezzata, dei campetti per manifestazioni sportive, il tutto corredato da ampi parcheggi, debba campeggiare una cabina elettrica ci mortifica e dovrebbe mortificare anche un’amministrazione che sta predisponendo un Masterplan per il futuro della città”, puntualizza Andidero.

“I Cittadini mosorrofani e il Comitato di Quartiere prendono atto e ringraziano della volontà di potenziare la rete elettrica al servizio del paese ma si poteva fare lo stesso senza ledere sviluppi futuri di quell’area vocata sicuramente ad altro. Quella cabina elettrica posizionata proprio nell’area interessata da diversi progetti comunali di natura sociale, ludica, sportiva e culturale, sembra quasi un dispetto voluto contro i desideri e i bisogni di una comunità. Non ci resta che prendere atto ancora una volta dell’evidente mancanza di attenzione verso la popolazione mosorrofana da parte di questa amministrazione che volge al termine. Il Comitato di quartiere e la cittadinanza è determinata ad organizzare a breve una manifestazione di protesta proprio nell’area Bufano”, conclude Andidero.