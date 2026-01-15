Reggio Calabria, il Comune mette a disposizione l’Urban Center per le persone senza fissa dimora | DETTAGLI

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deciso di destinare temporaneamente la struttura dell’Urban Center all’accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale per il periodo invernale (da oggi, 15 gennaio, al 28 febbraio e comunque limitatamente ai periodi caratterizzati da condizioni climatiche critiche o emergenziali). L’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta demanda la gestione operativa dell’accoglienza al Settore Welfare del Comune, in collaborazione con Protezione Civile comunale, associazioni di volontariato ed enti del Terzo Settore operanti nel settore dell’assistenza alle persone fragili.

“Com’è noto il Comune di Reggio Calabria, da diversi anni, è impegnato nell’ambito dell’accoglienza alle persone senza fissa dimora per le quali ha già attiva una casa di accoglienza notturna che mette a disposizione 15 posti letto. Nel corso dell’ondata di freddo che sta interessando il territorio però ha manifestato richiesta di accesso alla struttura un numero di persone superiore alla capienza della stessa, dunque l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario, a integrazione dei servizi di accoglienza esistenti, individuare un ulteriore spazio comunale idoneo, facilmente accessibile e immediatamente utilizzabile, al fine di assicurare le misure di protezione temporanee, atte a garantire una risposta immediata alle persone più fragili”, c’è scritto in una nota del comune.

Urban Center luogo idoneo

L’Urban Center del Comune, per caratteristiche strutturali, logistiche e funzionali, è stato dunque valutato come luogo idoneo ad essere temporaneamente utilizzato quale sito straordinario di tutela umanitaria per l’accoglienza notturna durante l’emergenza freddo. Nella delibera si specifica che l’utilizzo della struttura avrà carattere temporaneo, emergenziale e strettamente limitato alle ore notturne, senza alterazione della destinazione istituzionale dell’immobile.