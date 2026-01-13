Reggio Calabria, cadavere ritrovato in strada sul Lungomare: è di un giovane, mistero sull’identità | DETTAGLI

Il Cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato scoperto oggi a Reggio Calabria, in via Zerbi, a pochi passi da piazza Indipendenza e dal lungomare. Il corpo si trovava a terra in un sottoscala e, al momento, l’uomo non è stato identificato poiché privo di documenti. Secondo le prime informazioni, il decesso potrebbe essere avvenuto uno o due giorni fa. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti delle Volanti, accompagnati da esperti della Scientifica e da un medico legale.

Non è escluso che il soggetto fosse un clochard senza fissa dimora. Da un primo esame, non sarebbero emersi segni di violenza sul corpo per cui si presume che la morte sia avvenuta per cause naturali. È stata comunque avvertita la Procura della Repubblica di Reggio Calabria che ha avviato gli accertamenti. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile che sta cercando di chiarire le circostanze del decesso.