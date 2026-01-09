Reggio Calabria, De Biasi a StrettoWeb: “resto nella Lega e mi candido alle prossime comunali”

A Reggio Calabria, in vista delle imminenti comunali, i “motori” dei vari partiti e movimenti sono accesi per preparare le liste dei candidati ed andare alla ricerca del consenso. Ai microfoni di StrettoWeb, il consigliere comunale della Lega, Giuseppe De Biasi, puntualizza: “io a Reggio Futura? Non esiste proprio, resto dove sono. Sono l’unico delegato della Calabria del Carroccio all’Anci Nazionale, il capogruppo in consiglio comunale, resto nella Lega e mi candiderò alle comunali sempre dalla stessa parte”.

Da evidenziare che, a Palazzo San Giorgio, il gruppo della Lega ha “perso” un consigliere. Come anticipato nella tarda serata di ieri, in un apposito articolo, Mario Cardia ha aderito a “Noi Moderati”.