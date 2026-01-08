Reggio Calabria, Cardia lascia la Lega per Noi Moderati: “sarò più utile al territorio, senza estremismi e slogan”

Cambio di partito per il consigliere comunale Mario Cardia sempre all’interno del centrodestra reggino. “Dopo un’attenta riflessione ho deciso di continuare il mio percorso in Noi Moderati, dove ritrovo uno stile politico fatto di rispetto, pragmatismo e attenzione ai problemi concreti della comunità, restando ovviamente dentro la coalizione del centrodestra che si appresta a governare la città nei prossimi mesi”, rimarca Cardia.
“Non c’è alcuna rottura con la Lega, ma una scelta maturata serenamente. Ed è una scelta dettata dalla volontà di essere ancora più utile al mio territorio, senza estremismi e senza slogan”, conclude l’ex leghista. Sabato 10 gennaio, all’Hotel Excelsior, alle ore 10:30, si terrà la presentazione ufficiale di Cardia con il partito di Lupi. Parteciperanno il Coordinatore Provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria, Nino Foti, ed il Delegato cittadino per il Comune di Reggio Calabria Luciano Politi.