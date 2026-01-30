Reggio Calabria, Cedro (Fdi) sulle circoscrizioni: “la sinistra vuole limitare la partecipazione dei cittadini”

“In tempi di astensionismo crescente e disaffezione alla politica, ogni occasione di partecipazione dei cittadini ai processi politico-amministrativi ed elettorali deve essere supportata ed incoraggiata, non ostacolata. Notizia diffusasi grazie ad alla conferenza stampa dei consiglieri di centro destra, che la sinistra cittadina stia provando, nei lavori di commissione per la regolamentazione delle circoscrizioni, a limitare la partecipazione dei cittadini, attraverso una sola lista a sostegno del candidato presidente“. E’ quanto afferma in una nota il Coordinatore di FdI Reggio Calabria, Prof.ssa Ersilia Cedro.

“Grave errore”

“Le circoscrizioni oltre che uno straordinario momento di partecipazione sono state il baluardo democratico rappresentativo più prossimo ai bisogni dei cittadini. Sono state un centro di ascolto e cassa di risonanza delle esigenze del territorio. Limitare questo strumento, in termini di rappresentanza e quindi le sue funzioni di presidio politico, è un grave errore ed è un ulteriore elemento di penalizzazione nella costruzione di quella macchina amministrativa che dovrebbe mettere al centro della sua azione cittadini e territorio. Ogni forza politica non solo deve avere la possibilità ma ha il dovere di coinvolgere una sempre maggiore quota di popolazione nella fase amministrativa, non soltanto per un mero aspetto elettorale, ma per garantire alla città la possibilità di costruire un sistema gestionale delle problematiche mirato e specifico che coinvolga il territorio reggino tutto e lo faccia direttamente attraverso chi in quel lembo di terra, in quella zona vive ed opera”, rimarca Cedro.

“Reggio Calabria ha bisogno di voltare pagina”

“Le elezioni circoscrizionali, ritornate ad essere possibili grazie all’impegno nazionale del centro destra, devono segnare il ritorno dei reggini alla politica attiva della città, anche e soprattutto, attraverso una conoscenza diretta e capillare dei problemi della città, per invertire la rotta tracciata dalla sinistra e connotata da 11 anni di abbandono totale delle periferie, dalla mancanza totale di un progetto politico amministrativo qualificante e qualificato per la città. Reggio Calabria ha bisogno di voltare pagina ed in questo processo di radicale cambiamento politico amministrativo i cittadini, la nostra ossatura democratica, devono partecipare attivamente. È attraverso la loro partecipazione alla vita amministrativa, i loro suggerimenti, le loro proposte e le loro idee per il territorio che Reggio tornerà a rinascere“, conclude Cedro.