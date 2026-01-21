Reggio Calabria, anche la Città Metropolitana incontra i vertici di Ecologia Oggi

Non solo l’incontro al Comune di Reggio Calabria. A Palazzo Alvaro, il Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha ricevuto una delegazione del management dell’azienda “Ecologia Oggi”. Accompagnati dall’Assessore comunale all’Ambiente Filippo Burrone, erano presenti all’incontro istituzionale, l’Amministratore Alessio Guarascio, la presidente del Consiglio d’Amministrazione, il direttore operativo Francesco Grande e il Responsabile della commessa Michele Paola.

Il Sindaco facente funzioni Versace, in continuità con lo spirito di collaborazione istituzionale che ha caratterizzato i rapporti tra Città Metropolitana e azienda, ha ribadito quanto sia importante e strategico il settore Ambiente e i servizi che ad esso si riferiscono “rappresentano delle priorità assolute per gli enti locali, ma soprattutto, la loro efficienza contribuisce alla qualità della vita di tutti i giorni dei cittadini. Un settore che richiede dedizione, professionalità e tempestività, oltre ad operatori e attrezzature qualificate. Crismi che a pieno titolo fanno parte delle competenze della vostra azienda. Buon lavoro ai dirigenti e ai lavoratori di Ecologia Oggi”.