Reggio Calabria, il Comune incontra i vertici di Ecologia Oggi: confronto sulla gestione dei rifiuti in città

Incontro istituzionale a Palazzo San Giorgio tra il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, l’Assessore all’Ambiente Filippo Burrone e una delegazione di Ecologia Oggi, società che si occupa della raccolta rifiuti nella città dello Stretto. All’incontro hanno preso parte Alessio Guarascio, amministratore di Ecologia Oggi, Rita Rachele Scalise, presidente del Consiglio di Amministrazione, il direttore operativo Francesco Grande e Michele Paola, dello staff tecnico e responsabile di commessa.

Come ha chiarito il Sindaco ff, “è stata un’importante occasione di confronto per fare il punto sulla situazione della gestione dei rifiuti in città, analizzando criticità, prospettive e risultati già raggiunti, in particolare sul fronte della raccolta differenziata”. Durante il confronto, il Sindaco Battaglia e l’Assessore Burrone hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra Amministrazione comunale, gestore del servizio e cittadinanza, annunciando l’intenzione di promuovere una giornata di sensibilizzazione sul territorio, dedicata all’educazione ambientale e alla diffusione dei risultati già ottenuti, con l’obiettivo di rafforzare comportamenti virtuosi e migliorare ulteriormente le performance ambientali della città.