Reggina, Praticò: “da quando ci siamo ricompattati…”. Torrisi non parla, Barillà aggiorna sul suo stato fisico

Al termine di Gelbison-Reggina, match vinto dagli amaranto per 0-1 al fotofinish su rigore, ci sono stati diversi interventi ai microfoni di Radio Febea. Il DG Praticò ha affermato: “ho sempre detto che Reggio, quando viaggia all’unisono, come sta facendo in questo ultimo periodo, porta risultati. Da quando ci siamo ricompattati sono arrivate nove vittorie. Non è accaduto per caso. Siamo contentissimi, perché abbiamo scalato la classifica, stiamo facendo tanto ma ancora non è finita”.

L’autore del gol, capitan Nino Barillà, ha detto: “sapevamo fosse una battaglia, ma non ci siamo tirati indietro, non ci siamo risparmiati. Quando è scattata la scintilla? Siamo partiti malissimo, nessuno se l’aspettava. Con la figura del mister è cambiata la mentalità, il modo di lavorare, ci ha dato un’ottima spinta. Come sto fisicamente? Un pochino meglio, anche se ancora la placca mi dà fastidio. La frattura è ridotta, la placca è stabile, diciamo che sto bene”.

Non ha parlato Torrisi, ancora squalificato. Al suo posto, il secondo Sorci: “i meriti sono di Torrisi, che è riuscito a creare una sinergia importante. L’obiettivo è vincere, fare il bene della Reggina, perché siamo un gruppo unito, una cosa sola. Sapevamo che la partita di oggi fosse complessa. Nelle previsioni della settimana, il mister ha detto che l’avremmo vinta di corto muso. Così è stato”.