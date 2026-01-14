Referendum sulla giustizia, il sondaggio: le percentuali dei Sì e dei No | DATI

Il Consiglio dei ministri ha deciso la data per la consultazione sulla riforma della giustizia e le suppletive, si voterà il 22 e 23 marzo. Il sondaggio con tutti i dati

Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Non sono mancate le polemiche sulla scelta e comunque, in generale, il dibattito è aperto sui favorevoli e contrari alla riforma proposta dal Governo Meloni. Tra l’altro, proprio oggi, il Tar del Lazio ha bocciato la sospensione cautelare urgente della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio scorso con la quale è stata fissata la data della consultazione.

Sondaggio

Secondo un sondaggio Only Numbers per Porta a Porta, il noto programma di Bruno Vespa che va in onda su Rai 1, il 50,3% voterà al referendum sulla giustizia, il 35,4% voterà no, lo 0,3% voterà scheda bianca o nulla, il 14% è indeciso.

