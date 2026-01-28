Referendum sulla Giustizia, è arrivata la risposta del Tar a un altro ricorso che contestava la data

Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il Referendum sulla Giustizia, con il quale lo stesso contestava la decisione del Consiglio dei Ministri di votare il 22 e 23 marzo prossimi. A un primo no, dunque, è seguito un altro no, ma non è il no che questi comitati vorrebbero realmente. Lo scorso 14 gennaio, il Tar si era espresso bocciando la sospensione cautelare urgente della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio scorso con la quale è stata fissata per i giorni 22-23 marzo prossimo la data di celebrazione dei Referendum. Adesso il no è sul ricorso, respinto. Il comitato contestava la data scelta per il Referendum.