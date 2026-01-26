Ponte sullo Stretto, il MiT resta di sasso: il commento dei Magistrati è inaspettato, “siamo sorpresi”

“Sorprendono i commenti perentori” dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti su una ipotesi del provvedimento normativo relativo al Ponte sullo Stretto di Messina che “non avrà alcun intento di limitare le competenze e il ruolo” della Corte dei conti ma, al contrario, avrà “l’obiettivo di conformarsi ai rilievi” della Corte dei conti rilasciati sulla Delibera CIPESS e sul III Atto aggiuntivo alla convenzione. Così il MiT in una nota risponde al comunicato dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti, che si è espressa sula bozza del DL del Governo sulle Grandi Opere, tra cui appunto il Ponte sullo Stretto.

A questo riguardo, è stato più volte anticipato l’obiettivo di voler ottenere una registrazione piena per entrambi i suddetti atti che saranno aggiornati e trasmessi per il previsto esame di legittimità, insieme alla documentazione prevista dal Decreto legge 35/2023, spiega il ministero. “Si ribadisce inoltre che il Commissario previsto dal provvedimento normativo opererebbe, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la finalità di promuovere una maggiore efficienza della procedura approvativa in considerazione della complessa normativa speciale in vigore”, conclude il Mit.