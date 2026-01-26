Ponte sullo Stretto, i Magistrati della Corte dei Conti contro la bozza del DL del Governo: “siamo preoccupati”

E’ arrivata, prevedibile, la posizione dei Magistrati della Corte dei Conti dopo la bozza del DL del Governo sulle Grandi Opere, tra cui il Ponte sullo Stretto. La posizione è contraria, nonché preoccupata. “L’Associazione Magistrati della Corte dei conti esprime forte preoccupazione per lo schema di decreto-legge sulle cosiddette Grandi opere, attualmente in preparazione, che punta a sbloccare il progetto del Ponte sullo Stretto aggirando i rilievi di illegittimità già sollevati dalla Corte” si legge in una nota.
“Il provvedimento, se approvato, prevederebbe l’emanazione di una nuova delibera Cipess ma svuoterebbe di contenuti il controllo di legittimità della Corte dei conti” e “introdurrebbe un ulteriore scudo per escludere la responsabilità per colpa grave anche in caso di danni alle finanze pubbliche” si legge ancora.