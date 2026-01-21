Polemiche a Villa San Giovanni, dura replica del Sindaco a Forza Italia: “ma non meriterebbero risposta…”

Ha usato i social, Giusy Caminiti, per rispondere all’Opposizione. Il Sindaco di Villa San Giovanni ha deciso di replicare ai Consiglieri di Forza Italia, i quali hanno diffuso una nota contro il primo cittadino e la gestione amministrativa del Comune. “Onestamente la nota data alla stampa dei consiglieri di minoranza di Forza Italia non meriterebbe nemmeno una risposta, perché se questi sono i termini e i toni di una campagna elettorale ormai cominciata da tempo, allora continuiamo a fare ciò che facciamo, cioè a produrre risultati per la città. Però quando questa amministrazione comunale e il suo sindaco vengono tacciati di seguire logiche politiche tese a piegare l’autonomia tecnica e rispetto della legalità, allora ai consiglieri devo dire che le loro idee sono confuse. Una cosa è l’azione amministrativa, altra cosa è l’atto di indirizzo della politica, che ovviamente sceglie i responsabili di settore” ha esordito Caminiti.

“L’aver classificato, o meglio diviso tra buoni e cattivi, i responsabili di prima e i responsabili di ora non fa bene alla città, quando invece è sotto gli occhi di tutti che da tre anni la macchina amministrativa è efficace, è efficiente, produce risultati, produce azioni concrete a servizio dei cittadini e soprattutto è ispirata al principio della legalità” ha aggiunto.

“Quelle logiche politiche di cui veniamo tacciati sono ben lontane da quelle che hanno guidato l’amministrazione in questi tre anni e che continueranno a guidarla fino a fine mandato. Qui si è a servizio di una città, si rendono responsabili, uffici, dipendenti, tutti a servizio di una comunità. Forse hanno dimenticato, i consiglieri di minoranza, che la politica, ma anche la gestione amministrativa, hanno portato a una dichiarazione di dissesto il 5 gennaio 2021. Allora, prima di giudicare il presente e prima di parlare di futuro, guardiamo al passato. Noi, i cittadini, sappiamo bene di chi siano le responsabilità” ha concluso.