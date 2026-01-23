Palermo, il sindaco Lagalla: “il Cantiere navale presidio di sapere tecnico e laboriosità operaia”

“Oggi celebriamo una storia centenaria di successo industriale, e siamo qui anche per prendere un impegno concreto e puntuale per il consolidamento del Cantiere, affinché la forza produttiva dello stabilimento possa uscire ulteriormente rafforzata“. Lo ha detto Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, intervenuto alla cerimonia nello stabilimento Fincantieri alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Siamo di fronte a una realtà cuore pulsante del territorio palermitano, parte identitaria della nostra storia economica e sociale, presidio qualificato di sapere tecnico e laboriosità operaia – ha concluso il sindaco – Grazie a Fincantieri lo stabilimento è diventata una struttura moderna, con forte radicamento locare e riconosciuta dimensione internazionale che investe sulle professioni e sul futuro delle nuove generazioni“.