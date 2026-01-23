Mattarella a Fincantieri Palermo: “orgoglio e prestigio per l’Italia, merito delle maestranze”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato questa mattina nello stabilimento della Fincantieri a Palermo. Ad accoglierlo il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il vice presidente dell’Assemblea regionale Nuccio Di Paola, il sindaco Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani. A fare gli onori di casa il presidente e l’amministratore delegato di Fincantieri, Biagio Mazzotta e Pierroberto Folgiero.

Il Capo dello Stato si è recato nell’area scalo di costruzione e nel molo Martello dove il direttore dello stabilimento Marcello Giordano gli ha descritto l’attività del cantiere navale e i lavori per la realizzazione del traghetto Costanza I di Sicilia e la nave Tritone. Mattarella poi ha raggiunto la tensostruttura allestita per la cerimonia di celebrazione della storia del Cantiere navale di Palermo.

Mattarella a operai Fincantieri: “risultati eccellenti dovuti alla vostra opera”

“Complimenti per i risultati straordinari ed eccellenti dovuti alla vostra opera“. Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, rivolgendosi agli operai della Fincantieri di Palermo. Il Capo dello Stato si è fermato con le maestranze per qualche foto.

Mattarella: “Fincantieri reca beneficio e prestigio all’Italia”

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ringraziato il management e gli operai “per quanto Fincantieri fa, recando grande beneficio all’economia nazionale e grande prestigio all’Italia“, prendendo la parola al termine della cerimonia di celebrazione della storia del Cantiere navale di Palermo. Facendo riferimento alle fotografie esposte in un’area dello stabilimento, Mattarella ha aggiunto: “La storia di Fincantieri è stata illustrata al meglio dal dipendente più anziano e dal più giovane che sono interventi qui. E’ stata una scelta felice che non ha solo ha il significato di indicare come la storia del cantiere continua trasmettendosi da una generazione all’altra, ma ha voluto mostrare, così l’ho interpretato, il segno di appartenenza delle maestranze che in questo cantiere è sempre stato molto alto“.

Mattarella: “prospettive Fincantieri Palermo si basano su lavoro maestranze”

Il Cantiere navale di Palermo “oggi grazie a Fincantieri trova prospettive ampie e tutta questa prospettiva si basa sul lavoro svolto dalle maestranze“. Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di celebrazione della storia dello .