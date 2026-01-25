Ospedale di Tropea, uomo tenta di aggredire una dottoressa. Occhiuto: “inaccettabile quanto successo”

Caos al pronto soccorso dell’ospedale di Tropea dove una dottoressa ha subito un tentativo di aggressione da parte di un dipendente dell’ospedale parente di una paziente. Provvidenziale l’intervento di altri medici ed infermieri che hanno evitato il peggio.
Occhiuto: “piena solidarietà alla dottoressa Piperno”
“Piena solidarietà alla dottoressa Alessia Piperno per la vile aggressione subita al Pronto soccorso dell’ospedale di Tropea. È inaccettabile che un professionista sanitario venga aggredito mentre compie il proprio dovere. Grazie a medici e infermieri sempre in prima linea”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.