Ospedale di Tropea, caos al pronto soccorso: uomo tenta di aggredire una dottoressa

Paura al pronto soccorso dell’ospedale di Tropea dove una dottoressa ha subito un tentativo di aggressione da parte di un dipendente dell’ospedale parente di una paziente. Provvidenziale l’intervento di altri medici ed infermieri che hanno evitato il peggio. La dottoressa, Alessia Piperno, delegata del Sindacato medici italiani, secondo una prima ricostruzione, dopo avere visitato una paziente e avere valutato una condizione clinica stabile ha ritenuto comunque opportuno chiedere una consulenza neurologica all’ospedale di Vibo Valentia.

Successivamente, la dottoressa sarebbe stata contattata telefonicamente da un dipendente del nosocomio, parente della paziente, che avrebbe iniziato ad insultare il medico. Qualche minuto dopo, l’uomo avrebbe raggiunto la stanza della dottoressa tentando di aggredirla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.