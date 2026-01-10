Operazione antidroga in Turchia, rilasciato l’attore Can Yaman

Nel blitz antidroga scattato in Turchia, tra i vip finiti in manette c’è anche Can Yaman, attore turco di 37 anni noto anche al pubblico italiano per avere recitato in popolari serie televisive, come il recente remake di Sandokan, girato anche in Calabria. Yaman è stato arrestato, e in serata rilasciato, in una nota discoteca di Istanbul. L’attore non era indagato e su di lui non pendeva alcun mandato d’arresto, ad incastrarlo sarebbe stata una soffiata. Qualcuno avrebbe segnalato un presunto uso di droghe da parte del Sandokan italiano e durante la retata, secondo quanto ha riferito il quotidiano Hurriyet, sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e quindi arrestato.

L’attore è stato rilasciato dopo essere stato sottoposto ad analisi da parte del dipartimento di medicina legale e avere deposto una dichiarazione agli inquirenti.