Can Yaman è a Roma: “fake news su di me”

E’ tornato in Italia l’attore turco Can Yaman. Lo rende noto lui stesso, con tanto di foto sui social che lo immortalano a Roma, a pochi passi dal Colosseo, e con un messaggio in cui si difende. “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo”, scrive su Instagram Yaman. Insomma, il noto attore smentisce l’arresto di ieri ed il rilascio dopo qualche ora.

“Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”, conclude il noto attore.