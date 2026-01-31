“Onore a chi indossa la divisa”, Occhiuto condanna le violenze del corteo di Askatasuna: il post da brividi

Lo avevamo visto con i ProPal, accecati da una furia violenta e invasati dalla propaganda terroristica di Hamas, capaci di devastare le piazze di diverse città italiane. Ne abbiamo avuto la riprova questa sera, con il corteo pro Askatasuna a Torino. La deriva della sinistra è ormai fuori controllo. Ogni manifestazione diventa violenta, ogni scusa è buona per trasformare una marcia in guerriglia, mettere a ferro e fuoco la città.

Una violenza che la sinistra giustifica, minimizza, derubrica dando la colpa a qualche scalmanato. Intanto, a Torino, sono 11 gli agenti feriti, colpevoli solo di fare il loro lavoro, di svolgere quello che per loro è un dovere, proteggere la gente normale.

“Onore a chi indossa la divisa e sceglie di proteggere, anche quando il prezzo è altissimo“, ha scritto Roberto Occhiuto sui social. Un post da brividi, quello del presidente della Regione Calabria. Allegata una foto che fa stringere il cuore a tutte le persone che credono ancora nella divisa, in ciò che rappresenta, nell’eroismo delle nostre Forze dell’Ordine.

Un poliziotto ferito, in ginocchio, vulnerabile, coperto da un collega con lo scudo antisommossa. La solidarietà fraterna in mezzo alla violenza, alla paura a un antagonismo dal quale la sinistra non riesce a prendere le distanze.