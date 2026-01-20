Messina, tra Patti e Tindari le riprese del film “La Macchina dei Sogni”

Prenderanno il via ad aprile 2026, tra Patti e Tindari, le riprese del lungometraggio La Macchina dei Sogni, prodotto da Delta Film per la regia di Davide Benedetto. Il film entrerà ufficialmente nella fase di produzione dopo un lungo lavoro di sviluppo e preparazione, con una troupe composta quasi interamente da attori e maestranze siciliane. Nel cast figurano Manuela Ventura, nota al grande pubblico per le sue interpretazioni in Il capo dei capi (2007), Quo vado? (2016), Generazione 56K (2021) e Prima che la notte; Rosario Petix, già visto in Dolcemente complicate e Franchitto; e Carlo Calderone, attore palermitano apparso in Tuttoapposto, Maschile singolare e Prima che la notte.

La storia, scritta da Sebastian Recupero e Davide Benedetto, è ambientata in una Sicilia sospesa tra bellezza e immobilità e racconta la storia di Sara e Andrea. Lei, inquieta, sogna di partire per studiare teatro a Bologna; lui, più introverso, è alla ricerca di un riscatto personale. Le loro vite si intrecciano all’interno di un corso di arti sceniche, luogo di confronto e trasformazione, dove i personaggi sono costretti a rimettere in discussione ciò che credono di sapere di sé e degli altri. Senza svelarne gli snodi più delicati, La Macchina dei Sogni si configura come un viaggio metacinematografico che indaga identità, desiderio di fuga e le illusioni che spesso costruiamo per sopravvivere alla realtà.

Progetto

Il progetto coinvolgerà attivamente numerose comparse del comprensorio tindaritano e avrà come scenografia naturale il territorio di Patti e Tindari, che non farà da semplice sfondo ma diventerà parte viva del racconto. La produzione esecutiva è affidata a Matteo Cichero, mentre le musiche originali sono ideate e composte da Ylenia Scuderi.

Riprese

Le riprese si svolgeranno tra aprile e maggio 2026. L’uscita nelle sale cinematografiche è attualmente prevista, con ogni probabilità, nei primi mesi del 2027, seguita da una successiva distribuzione sulle piattaforme streaming.

Produzione: Delta S.r.l.s.

Regia: Davide Benedetto

Autori: Sebastian Recupero e Davide Benedetto

Script Editor: Sharon Sanfilippo Tabó

Produzione Esecutiva: Matteo Cichero titolare della Fair Play

Direttore della Fotografia: Sigfrido Hobel J.

Genere: Dramma, Pscologico, Metà-Cinematografico

Musiche Originali di Ylenia Scuderi

Trama: su www.lamacchinadeisogni.it

Cast

– Rachele Patanè

– Andrea Maiorca

– Anastasia Bonarrigo

– Sabrina Zaccaria

– Giada Bruno

– Vincenzo Marzano

– Stefano Molica

– Vito La Grassa

– Manfredi Russo

– Rosario Petix

– Manuela Ventura

– Carlo Calderone

– Roberto Segullo

– ⁠Giusy Portolano